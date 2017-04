Taha'a : Il tranche l'épaule de son rival au coupe-coupe

PAPEETE, le 18 avril 2017 - Un homme de 42 ans a écopé de 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, ce mardi en comparution immédiate, pour avoir passé ses nerfs au sabre d'abattis, jeudi dernier, sur l'homme chez qui sa femme avait trouvé refuge après une dispute.





Le quadragénaire n'avait jamais fait parler de lui avant mais il a commencé fort. Et sans un ultime réflexe de survie, sa victime ne serait peut-être plus de ce monde, grièvement blessée à l'épaule mais persuadée que c'est à la tête que son agresseur voulait frapper. " Il voulait me tuer " a-t-il assuré aux gendarmes sur place. Les faits se sont produits jeudi dernier à Taha'a.



Séparé de sa femme depuis trois semaines après une dispute, le prévenu savait qu'elle avait trouvé refuge chez son propre frère fa'a'amu, la soupçonnant d'avoir le béguin pour lui. La fin annoncée d'une aventure datant de l'enfance, le couple était ensemble depuis une trentaine d'années.



Le prévenu, un petit agriculteur handicapé de condition très modeste, a surgi sans crier gare au moment du repas, " à bout de nerfs " mais soit disant pour " discuter ", quand il s'est emparé d'un sabre d'abattis avec lequel il a violemment frappé son rival présumé. Hospitalisé, le malheureux s'est tout de même vu délivrer 60 jours d'incapacité totale de travail.