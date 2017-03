Taekwondo : Raihau Chin brille en Espagne

C’était très important de remporter cette compétition. Il fallait faire une performance, et pour moi ça a très bien marché. Je remporte l’Open dans la catégorie des moins de 74 kg après 4 combats. En finale je rencontre la tête de série N°1 de la journée, un Australien. Début de combat serré, un combattant plus grand en face qui me maintient bien à distance. Mais au fil des rounds il baisse en régime et j’en profite pour mettre plus de rythme dans mes déplacements pour le brouiller dans les distances et j’ai placé mes enchaînements. Je remporte le combat 19-6.



Je suis très satisfait car c’est le premier open international que je remporte depuis mon retour de blessure et normalement j’assure ma place en équipe de France pour les prochains Mondiaux. C’est un soulagement car la pression était présente et on n’avait pas le droit à l’erreur, pour remporter nos tickets pour les championnats du Monde. Parce qu’il ne faut pas seulement gagner au niveau national, il faut aussi être capable de pouvoir sortir des combattants de niveau international. Et ce week-end j’ai fait le job (sourire) !

C’est très encourageant pour la suite, c’est vrai. Maintenant, on doit attendre l’annonce de la sélection et on va se remettre au travail pour être prêt en Corée dans quelques mois.

Un grand mauruuru à tous pour le soutien et surtout à Air Tahiti Nui qui m’a permis de rentrer faire le plein d’énergie au fenua, depuis mon retour ça marche plutôt bien. Pourvu que ça continue ! Et merci à SportsTahiti pour le soutien et la promotion des sportifs du Fenua.