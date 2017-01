Taekwondo – Championnat de Polynésie : L’AS Nahiti débute bien la saison

Le club Nahiti garde sa suprématie en se plaçant à nouveau premier en début de saison. Les taekwondoistes de Arue ont récolté 9 médailles d’or, 3 médailles d’argent et une médaille de bronze. Le deuxième club est le club Te Toa Faa’a, le club organisateur, qui remporte 8 médailles d’or, 12 médailles d’argent et 9 médailles de bronze. Le troisième club est le club Tefana Taekwondo qui cumule 8 médailles d’or, 7 médailles d’argent et 2 médailles de bronze.



Remuera Tinirau, organisateur de l’évènement :



« Il y a quand même pas mal de pratiquants aujourd’hui, je suis plutôt satisfait. Même si c’est la première semaine de rentrée des classes et que la plupart sont encore en vacances. Il y a les combattants, les parents et le reste des supporters. Au niveau de notre club, je suis fier de mes élèves et de ce qui a été accompli. Après à peine un an d’ouverture, Te Toa Faa’a Taekwondo décroche le titre de vice-champion des clubs 2017, une 2e place sur 17 au total. »



« Huit de nos combattants ont décroché le titre de champion de Polynésie. Plusieurs autres d’entre eux n’ont pas pu avoir l’or en raison de petites fautes mais ils se sont donnés à fond et ils auraient mérité tout autant d’être champion de leur catégorie. Ce n’est que le début de l’année et nous reviendrons plus forts, on avance doucement mais sûrement. »



« Un grand merci à la fédération tahitienne de taekwondo, à tous les clubs de Polynésie et à tous les participants. C’est un honneur pour moi d’œuvrer au développement du taekwondo à Tahiti. »