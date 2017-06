Taatira Huma Mero accueillera les para-athlètes de Nouvelle Zélande

La structure associative Huma Mero accueillera, prochainement les para athlètes de la délégation Néozélandaise à l’occasion des 1er Championnats du monde de Va’a Marathon dans leur centre d’accueil spécialiser.



Une structure d’accueil spécialisé

L’association Huma mero existe depuis plus de 30 ans. Un groupe d’handicapés et leurs amis sont à l’origine de cette impulsion solidaire. L’objectif principal de cette structure est de venir en aide à toute personne diminuer physiquement en leur apportant une aide à l’insertion sociale et professionnelle. Pour atteindre cet objectif, l'association a mis en place un centre avec différentes structures assurées par des salariés.



Accueil de qualité

Cette association sera le centre d’accueil et de logement pour la délégation Para athlète de la Nouvelle-Zélande. Ainsi 7 athlètes et 4 accompagnateurs pourront être logés dans un lieu agréable et de qualité adaptés à leurs besoins. 3 salles climatisées seront mises à disposition. Le service de ménage et buanderie sera opéré par l’association. Ces para athlètes pourront aussi profiter des commodités suivantes : salle de musculation, billard, WIFI gratuit, accès à un ordinateur, casiers de rangement et potage bio/patio



En plus d’un logement conforme, l’association mettra tous les moyens en œuvre pour assurer un transport approprié. Huma Mero assura ainsi les transferts vers l’aéroport et les navettes pendant les jours de compétitions.