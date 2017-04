Syndicats et Pays réunis pour les travailleurs

PAPEETE le 30 avril 2017 - Vendredi dernier, les syndicats, accompagnés de la ministre du Travail, Tea Frogier, ont déposé des gerbes de fleurs au pied du monument aux morts à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, avant de se retrouver hier pour célébrer la fête du travail.



Vendredi dernier, Heifara Parker, secrétaire général d' A Tia i Mua, et la ministre du Travail,Téa Frogier, ont déposé des gerbes de fleurs au pied du monument aux morts afin de commémorer les travailleurs décédés ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions.



"Le 28 avril, c'est la Journée mondiale qui a été établie pour rendre hommage aux travailleurs qui sont morts ou blessés sur leurs postes de travail. Nous abordons la question des risques professionnels et de tout l'aspect prévention. Nous avons des travailleurs qui se retrouvent dans des situations difficiles du fait des risques professionnels", a indiqué la ministre avant d'ajouter : "Il y a des obligations de mise en place de prévention des risques de sécurité au travail dans le secteur privé. Mais c'est également une démarche que nous avons initiée au niveau de l'emploi public avec, notamment, des journées réalisées dernièrement. C'est une problématique qui relève de la responsabilité des employeurs privés et publics."



Le syndicat A Tia i Mua est à l'origine de cette cérémonie. À terme, il aimerait réunir tous les syndicats de salariés à se réunir pour commémorer les travailleurs morts ou blessés au travail. "Il est important pour A Tia i Mua de commémorer nos travailleurs morts voir blessés très grièvement au travail. Pour nous, il est essentiel de réunir les autres syndicats que nous sollicitons depuis six ans. Nous défendons les mêmes valeurs : c'était très important aussi que nous le fassions. Là où nous sommes satisfaits, les syndicats représentatifs commencent à se joindre à nous. Je suis certain que d'ici quelques années, un grand nombre de personnes viendront se joindre à nous pour commémorer les victimes d'accidents du travail."