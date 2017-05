Surf pro – Kelly Slater : Fin du surf de compétition pour Kelly Slater ?

Kelly Slater (WSL, traduction SB) :



« J’ai continué malgré plusieurs blessures ces dernières saisons et, malheureusement, j’ai besoin de temps pour réparer mon corps. Je ne participerai pas au Rio Pro et je ne sais pas de combien de temps j’aurai besoin. »



« Le bas de mon dos me fait mal depuis trois ans et même si j’ai pu atténuer la douleur, le mal n’a pas été soigné. Si je ne le fais pas maintenant, je vais abîmer mon corps. Je vais passer les cinq prochaines semaines à me soigner avec les docteurs de la world surf league en Australie, et voir comment je me sens après ça. J’ai bon espoir pour qu’à un moment donné, cette saison, je retrouverai ma forme optimale. Merci à tous pour le soutien. »