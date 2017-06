Surf pro – Fidji Pro : Michel Bourez envoie du lourd

Notre Tahitien Michel Bourez est actuellement sur le tour professionnel pour la 9e année consécutive. Le circuit pro regroupe les 34 meilleurs surfeurs de compétition au monde, qui s’affrontent lors des 11 étapes que comporte le circuit en Australie, au Brésil, à Fidji, en Afrique du Sud, à Tahiti, en Californie, en France au Portugal et enfin à Hawai’i. Après une belle 6e place à l’issue du championnat 2016, il occupe la 23e place au classement général 2017 après 4 étapes.



25e, 5e puis 13e lors des trois première étapes australiennes, il sort à nouveau au round 2 au Brésil pour obtenir sa deuxième 25e place de la saison, la plus mauvaise possible. On rappelle le côté aléatoire du surf de compétition où les résultats n’ont parfois rien à voir avec la forme de l’athlète, notamment en raison de la quantité de vagues à points présentes dans une série.



Dans sa série du round 1, Michel Bourez était confronté à Miguel Pupo, actuellement 30e au classement mondial et à Adrian Buchan, l’excellent tube rider australien, qui a remporté la Billabong Pro Tahiti en 2013, et qui se trouve actuellement à la 11e place du Top 34. Le spot de récif de Tavarua, une longue gauche magnifique, proposait ce samedi 3 juin des vagues 3 mètres environ.