Surf pro – Corona Open J-Bay : Des super vagues, du talent et un requin MAJ

Une compétition pleine de rebondissements



La compétition sud africaine est toujours une destination fascinante dans le tour mondial. Elle est une des destinations les plus éloignées, la seule du continent africain. Juste avant le début du round 3, coup de théâtre, Kelly Slater qui avait bien débuté la compétition en gagnant sa série du round 1, se fracture le pied en session libre. Il est forfait pour l’épreuve africaine et le sera également pour la Billabong Pro Tahiti 2017.



Le round 3 s’est déroulé dans la nuit de lundi à mardi pour Tahiti. La vague de J-Bay, qui déroule en droite, a proposé des vagues magnifiques de 2 à 3 mètres longues et tubulaires et les compétiteurs se sont régalés. Mais lors de la 3e et avant dernière série du round 4, un requin est venu jouer les trouble-fête en sautant hors de l’eau 100 mètres derrière le line-up.



Michel était prévu dans la série suivante, mais la compétition a été interrompue. Le commentateur WSL Ronnie Blakey a déclaré « Apparemment, il est confirmé que c’est un requin Mako, donc la situation n’a pas été hautement dangereuse mais il vaut mieux prévenir que guérir. » Tout le monde a bien évidemment en mémoire l’épisode de 2015 où Mick Fanning avait dû faire face à un grand requin blanc en pleine finale, là aussi en direct web mondial. SB



MAJ = Michel Bourez a été sorti au round 5, ce qui lui assure une 9e place à l'issue de la compétition et les 4 000 points qui vont avec. Sauf erreur, il devrait dépasser Sebastian Zietz et Kolohe Andino sortis dès le round 2 mais se faire dépasser par Gabriel Medina (toujours en lice) et Mick Fanning (sorti en quart). Michel devrait donc rester à la 12e place du classement mondial avant la Billabong Pro Tahiti, dont la période d'attente se situe entre le 11 et le 22 août prochain. Ses places depuis le début de l'année = 25e, 5e, 13e, 25e, 3e, 9e.