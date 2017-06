Surf pro – Championnats du monde ISA : Ariihoe Tefaafana « Mon objectif personnel est atteint »

Ariihoe Tefaafana est au top de sa forme depuis le début d’année. Il a remporté le Papara Pro il y a deux mois, une compétition des world qualifying series. Cette compétition se déroulait sur son « home spot », où il surfe quasiment tous les jours. C’était la première fois qu’il remportait une compétition professionnelle.



Du 20 au 28 mai, les championnats du monde de surf proposés par l’ISA (association du surf international) se sont déroulés à Biarritz, une compétition plutôt destinée aux amateurs même si quelques pros étaient de la partie. Il a pu terminer à la 9e place en accédant aux quarts de finale.



Rappelons que même si cette compétition a été boudée par la majorité des surfeurs du tour professionnel proposé par la World Surf League, elle pourrait avoir une incidence pour les jeux olympiques puisque l’ISA est reconnue par le comité olympique international. Sport Tahiti



Parole à Ariihoe Tefaafana



Un deuxième résultat cette année, tu es en forme !



« Oui ! Je suis très content de mon parcours durant cette compétition car mon objectif était le Top 10 donc c’est un objectif personnel atteint. Je suis très fier de cette 9e place mondiale mais fier surtout d’avoir pu hisser le drapeau du Fenua aussi haut car sur 47 nations représentées, Tahiti finit à la 11e place par équipe devant de grands pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore l’Argentine. »



Les conditions, les adversaires ?



« Les conditions étaient très difficiles surtout avec les changements de marée d’une série à l’autre donc il fallait s’attendre au pire à n’importe quel moment. On pouvait avoir 3 différentes conditions durant la journée et le fait de devoir gérer tout ça n’a pas été très facile. Pour ma part, la compétition s’est très bien passée puisque du round 1 à 4 j’ai fini 1er de ma série à chaque fois, avec à la clé le meilleur score (16,13/20) du round 2. »



« Le travail d’équipe a été indispensable durant ce championnat du monde et cette 9e place je la dois à eux aussi car avec le « tahoe » qu’on avait, ça ne pouvait que fonctionner. Malheureusement, je m’incline en quart de finale face au Mexicain Jhonny Corzo et l’espagnol Jonathan Gonzalez qui finissent respectivement Champion et 4e de ce championnat du monde. »



Les Jeux Olympiques, est-ce que tu y penses ?



« Pour le moment, Tahiti aura du mal à participer aux Jeux Olympiques de 2020 car pour être sélectionné il va falloir intégrer l’équipe de France et cela n’est pas chose facile. Il y a plusieurs critères de sélection qui ne sont pas encore officialisés mais je pense que les jeux de 2020 seront difficiles à intégrer. Ceci dit, rien n’est impossible encore, quand on veut on peut. On croise les doigts ! »