Surf amateur – Championnats du monde ISA : Michel Bourez absent, Jérémy Florès présent

Michel Bourez absent, Jérémy Florès présent



On avait espéré un temps la présence de Michel Bourez, il ne figure pas dans la liste des engagés d’un round 1 exceptionnel dans l’histoire du surf de compétition, puisqu’il comporte pas moins de 44 séries.



On notera par contre la présence de Jérémy Florès aux côtés de Vincent Duvignac dans l’équipe de France, le surfeur pro réunionnais est même le porte étendard de l’équipe nationale. Nos surfeurs évoluant en WQS O’Neil Massin et Ariihoe Tefaafana sont eux au sein d’une équipe « Tahiti », ce qui n’est pas sans soulever certaines questions, notamment par rapport au Jeux Olympiques de Tokyo 2020.



On relève par ailleurs de nombreuses critiques sur la toile par rapport à l’absence des vraies pointures du sport, à savoir les surfeurs du Top 34 de la World Surf League qui sont quasiment tous absents, sauf Jérémy Florès et Wiggolly Dantas. Certains déploreraient un accord de la World Surf League avec l’ISA finalement non suivi de la réelle participation des surfeurs du Top 34.



D’autres critiquent au contraire la présence des quelques pros dans cette compétition pour amateurs.



La compétition reste un moment historique dans l’histoire du surf de compétition avec plus de 200 participants et presqu’une cinquantaine de pays présents, dont certains plutôt inattendus comme l’Afghanistan, la Russie, la Suède, le Sénégal ou la Corée. Ces championnats ont débuté par une cérémonie du mélange des sables émouvante, nos Tahitiens ayant emmené avec eux du sable de Taharu’u. SB