Surf WQS - Papara Pro : les surfeurs locaux maitres chez eux

Le Papara Pro Open Tahiti se déroule actuellement sur le spot de Taharu’u, à Papara, dans des conditions de vagues moyennes voire petites. Les surfeurs locaux ont montré leur savoir faire puisque quatre surfeurs tahitiens composent le carré final de la compétition open. Il s’agit d’Ariihoe Tefaafana, Keoni Yan, Hira Teriinatoofa et Jocelyn Poulou. La compétition devrait se terminer entre vendredi et samedi, samedi étant le dernier jour de la période d’attente.



Les surfeurs locaux ayant pu atteindre le round 3 sont Mihimana Braye, Ariihoe Tefaafana, Heremoana Luciani, Keoni Yan, Mauiki Raioha, Steven Pierson, Taumata Puhetini, Jocelyn Poulou, Teiva Mare, Hira Teriinatoofa, Tereva David et Mateia Hiquily. Dans ce round 3, le gagnant du Rangi Pro 2017 Heremoana Luciani s’est fait sortir par Mihimana et Ariihoe. Steven Pierson sortait également de manière prématurée, tout comme Teiva Mare.



Au round 4 et face à la redoutable concurrence hawaiienne, c’était au tour de Mauiki Raioha et Taumata Puhetini de se faire sortir. Taumata participe cette année au circuit WQS, il avait remporté l’épreuve en 2015 alors qu’il ne concourait pas encore à l’international.



Tereva David, un surfeur aussi talentueux que puissant aurait sans doute eu un meilleur résultat dans des vagues un peu plus consistantes, il sort également au round 4. « Je suis quand même très content d’avoir pu atteindre le round 4 dans ces petites conditions, je gagne 300 points et 225 US$, c’est déjà ça, je reste positif. »