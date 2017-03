Surf WQS – Papara Pro : Ariihoe Tefaafana gagne le jour de son anniversaire

Une finale gagnée de justesse



Il fallait avoir les nerfs solides lors de cette finale qui s’est déroulée dans un spot de Taharu’u proposant des vagues rares et petites. C’est Ariihoe Tefaafana qui prend la première vague, notée 4.50 sur 10. Le surfeur vétéran Hira Teriinatoofa, originaire de Papara lui aussi et double champion du monde ISA, tombe sur sa première vague mais obtient ensuite une note de 5.17 puis une autre de 6.50 qui le placent en tête de série.



Ariihoe Tefaafana va répliquer avec une vague notée 8.17 sur 10 mais Hira répond à son tour avec une note de 7.50. Les deux surfeurs surfent back side. Hira propose plus de manœuvres, Ariihoe un peu moins de manœuvres mais un peu plus appuyées, c’est ce qui va faire la différence. Sauf que sur le total des deux vagues Hira est devant alors qu’il ne reste qu’une dizaine de minutes avant la fin.



Ariihoe Tefaafana n’obtiendra que 5.10 sur sa vague suivante, insuffisant pour passer devant, perdant sa priorité par la même occasion. Hira, très expérimenté en compétition, va utiliser sa priorité pour ramer sur toutes les vagues qui se présentent. Finalement, une ultime série arrive et les deux surfeurs pourront prendre une dernière vague chacun : 6.33 pour Ariihoe et 6.83 pour Hira.