Surf : Tahiti 11ème au championnat du monde ISA

Ils étaient six à participer à ces championnats du monde de surf : Karelle Poppke et Marion Philippe chez les filles et Heremoana Luciani, Ariihoe Tefaafana, Hira Teriinatoofa et O’Neill Massin. Chez les Tahitiennes, Marion philippe s’est faite éliminer dès le deuxième tour, tandis que Karelle Poppke s’inclinait au quatrième.



Chez les hommes, Ariihoe Tafaafana s’est hissé le plus loin dans le tournoi. Il s’est fait stopper au cinquième tour.



Les championnats du monde ISA sont reconnus par le comité olympique international. Les résultats des tahitiens leur permettront de se frayer plus facilement un chemin vers les jeux olympiques de Tokyo de 2020.



Retrouvez tous les résultats des sportifs du Fenua sur Sportstahiti.com.