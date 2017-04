Surf – « Rip Curl Pro Bells Beach » : Michel Bourez ne fera pas sonner la cloche de Bell’s Beach

La compétition avait pourtant bien commencé, le Tahitien était arrivé premier de sa série au premier tour. Il était alors opposé aux locaux, Ethan Ewing et Connor O’Leary. Il s’était directement qualifié pour le troisième tour.



Michel termine la compétition à la 13ème place. La prochaine étape (Oi Rio Pro) se disputera au Brésil dans la ville de Rio de Janeiro. Michel Bourez avait remporté la compétition il y a deux ans. Cette année, les surfeurs évolueront sur une portion différente de la région.



Michel au micro de la WSL (World Surf League) :



« C’est toujours difficile de perdre, Caio Ibelli a très bien surfé aujourd’hui. J’ai hâte de voir le replay pour analyser ma vague et sa vague. Il me semblait que j’avais fait un bon score, mais je n’ai pas vu la vague de Caio. Cette année, au Brésil, la compétition se passera sur une gauche très fun à surfer, j’ai hâte d’y être. En plus, le Jiu Jitsu est très présent là bas. »







