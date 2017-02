Surf Pro – Volcom Pipe Pro : O’Neil Massin, le dernier des Tahitiens en lice

Le Volcom Pro se déroule actuellement à Hawai’i sur le célèbre spot de Pipeline. Les vagues étaient au rendez-vous et le clan tahitien était sur le pied de guerre pour tenter de se rivaliser avec l’armée hawaiienne. Après le round 1, 2 et 3, la compétition est actuellement en période d’attente, la compétition reprendra avec le round 4. O’Neil Massin est le dernier Tahitien en lice.



Round 1 - Le premier à sortir sera Tereva David qui manque à nouveau de réussite en totalisant seulement 2.20 sur 20 alors qu’Enrique Ariitu se qualifie pour le round 2 avec un total de 6.44.



Round 2 - Keoni Yan est dernier de sa série avec un total de 8.13, lui qui avait remporté le Sunset Open début 2016. Dans la série 11, Taumata, rentré directement au round 2, s’impose avec un total de 12.04 mais Enrique Ariitu, qui surfe dans la même série, ne score que 2.43 et sort de la compétition.



Round 3 – O’Neil Massin, rentré directement au round 3 grâce à son classement dans le Top 100 WQS en 2016, débute bien son parcours puisqu’il remporte sa série avec un total de 12.16. Malheureusement, après un bon parcours lors du Sunset Pro 2017, Taumata Puhetini se fait éliminer dans la 11e série avec un total de 10.93. SB