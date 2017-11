Surf Pro – Van’s World Cup : Mihimana Braye jusqu’au round 2

Mihimana Braye, meilleur Tahitien classé en WQS



Mais la malchance continuera à sévir, Mihimana casse sa planche de prédilection à l’échauffement le matin avant la compétition et débute sa série du round 2 par trois « wipe out ». Il s’accroche et continue à se battre mais ce sont Noe Mar McGoangle (53e WQS) et Michael February (14e WQS) qui se qualifient, laissant Koa Smith (80e WQS) et Mihimana Braye sur le carreau.



Mihimana Braye, grâce à son classement dans le Top 100 en 2016, a pu participer automatiquement en 2017 à tous les WQS « Prime Event 10 000 », s’assurant ainsi de meilleures possibilités d’obtenir des points. Malgré une année moyenne, sa régularité et son sérieux lui permettent de se maintenir dans le Top 112 et d’être qualifié d’office pour les « Prime Events » de 2018.



La règle a changé depuis cette année, ce n’est plus le Top 100 qui se qualifie pour les « Prime » mais le Top 112. L’année reste donc encourageante pour Mihimana Braye. Nos Tahitiens en général n’ont pas démérité, mais cette année les résultats ont été en deçà du potentiel. Les compétitions de surf restent très aléatoires et la question des moyens dont chacun dispose pour tenter sa chance reste central. SB