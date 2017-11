Surf Pro – Tahiti Pro Teahupo’o : Les raisons du retrait de Billabong

Pascal Luciani, ancien président FTS :



Pourquoi Billabong n’est plus sponsor de l’étape tahitienne ?



« En fait, lorsque l’ASP a été rachetée par la WSL en 2013, la WSL a permis que pendant 3-4 ans les sponsors historiques puissent continuer à être associés aux évènements à tarif « préférentiel ». Après ces 3-4 années, ils auraient pu faire le choix de continuer à être sponsors avec une nouvelle tarification ou de se retirer. L’événement Billabong Pro Tahiti était donc déjà pris en charge principalement par la WSL depuis 2013, il n’y a pas grand chose de nouveau sur l’aspect financier. »



Mais Billabong reste lié à l’épreuve de Hawai’i ?



« Il faut savoir que Billabong est en perte de vitesse depuis des années au niveau financier à l’international, comme d’autres grosses marques de surf d’ailleurs. Je pense que stratégiquement, ils ont choisi de conserver Hawai’i car le marché est plus important là bas. »



Qu’est ce que cela va changer ?



« Cela ne va pas changer grand chose pour nous, la WSL est une grosse force financière et elle a les moyens de tout financer. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire des efforts pour favoriser leur venue, on a vu qu’ils ont rayé momentanément Fidji de la liste des épreuves du World Tour par manque de soutien des autorités locales »



Une épreuve sur piscine à vagues, ton avis ?



« C’est sûr que l’esprit du surf en prend un coup car surfer dans une piscine c’est vraiment autre chose, il y a aussi des questions liées aux priorités, au choix de vagues etc qui se posent. Mais il ne faut pas oublier que, suite aux gros investissements de la WSL, une épreuve de ce genre va dans le sens du développement de la discipline. Pour le public, c’est clair que c’est un plus, pour tout l’aspect médiatisation aussi. On sait que ces sociétés sont très portées sur l’aspect médiatisation. » Propos recueillis par SB