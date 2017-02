Surf Pro – Rangi Pro, Papara Pro : Une belle opportunité pour le surf local

La première des deux compétitions sera la Air Tahiti Rangiroa Pro. Elle était depuis 2010 une compétition Pro junior, elle n’est passée en Open que depuis 2016 et depuis, le nombre de compétiteurs a sensiblement augmenté. Cette compétition est la 11e du circuit des world qualifying series proposé par la ligue de surf professionnelle (WSL). Plus de 80 compétiteurs sont attendus à Rangiroa, aux Tuamotu.



Lionel Teihotu, le président de la fédération tahitienne de surf, a tenu a remercier les différents partenaires de l’événement, notamment Air Tahiti, représentée par Moearii Darius, l’OPT représentée par Mildred Lemenn, l’IJSPF représentée par Léo Helme ou encore l’école de surf Tama Hee représentée par Michel Demont. Les représentants des communes de Rangiroa et de Papara étaient également présents.



M. Helme a rappelé que « le Pays réaffirmait sa forte volonté d’aider le surf pour qu’il puisse se développer, pour que nos surfeurs tahitiens puissent porter au plus haut les couleurs du Pays à l’international. » Le surf, on le rappelle, est un vecteur de développement touristique, la Polynésie offrant un nombre important de spots de surf et un décor unique pour la pratique de ce sport qui sera présent aux JO de 2020.



La météo ne semble pas pour l’instant favorable, le spot fonctionnant exclusivement grâce à une houle de nord, Lionel Teihotu espère malgré tout que « Neptune » puisse permettre que la bonne houle puisse être au rendez-vous. Comme l’année dernière, de nombreux très bons surfeurs hawaiiens sont attendus, avec même quelques stars comme le waterman Kai Lenny actuellement 163e du classement WQS, ou encore Sunny Garcia la légende hawaiienne.



Du côté des Tahitiens, il faudra surveiller O’Neil Massin, actuellement le meilleur Tahitien au classement WQS puisqu’il est actuellement 86e, ou encore Taumata Puhetini 102e. Mihimana Braye et Mateia Hiquily ont porté leur dévolu sur l’Open d’Australie, un WQS 6000, étant contraints de faire des choix entre les compétitions pour tenter de se rapprocher du haut du classement.



Keoni Yan est également engagé, il a participé aux compétitions hawaiiennes du début de saison mais avec moins de réussite qu’en 2016, il y a ensuite d’autres excellents locaux comme Steven Pierson, Ariihoe Tefaafana, Tereva David, Heifara Tautini, Enrique Ariitu, Mauiki Raioha, Taramu Tinirau, Eliott Napias, Moana David, Ruarii Atani ou David Dandois, ils donneront certainement du fil à retordre aux Hawaiiens présents.