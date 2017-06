Surf Pro – Fidji Pro : Michel Bourez s'envole vers les quarts de finale

Michel Bourez surfe à la perfection



Le round 3 voit la sortie de plusieurs têtes de série. John John Florence se fait éliminer par le « rookie » italien Léonardo Fioravanti, Jordy Smith se fait sortir par un autre nouveau sur le tour, le métropolitain Joan Duru, Kelly Slater se fait sortir par Connor O’Leary et Gabriel Medina se fait sortir par son compatriote Italo Fereira.



Au round 4, Michel Bourez rencontre justement Léonardo Fioravanti et Italo Fereira. C’est l’Italien qui commence fort avec une très belle vague notée 6.50. Notre « Spartan » prend ses premières vagues et ne prend la tête de la série que parce qu’il a deux bons scores, un 5.83 et un 4.50. Mais il continue à pousser et obtient finalement un excellent 9.00 grâce à un enchainement de « rollers backside » surpuissants.



Il s’impose finalement avec un total de 15.73 contre 10.77 pour l’Italien et 8.50 pour le Brésilien. Il évite ainsi le round 5 qui l’a bloqué tant de fois pour se qualifier directement pour les quarts de finale. Il est assuré d’une 5e place, ce qui lui permettra de remonter au classement général avant l’Afrique du Sud et Teahupo’o. Avec des quarts de finale privés de têtes de série, on peut même espérer un place en demi et pourquoi pas sa 3e victoire sur le world championship tour. SB