Surf Pro – Australian Open : bon parcours pour Mihimana Braye et Mateia Hiquily

Au round 2, ça passe pour Mihimana et Mateia



Au round 2, qui comprend lui aussi 96 surfeurs car 48 surfeurs bien classés sont rentrés à ce stade, pas de chance pour le clan tahitien puisque Mihimana Braye et Mateia Hiquily se retrouvent dans la même série. Mihimana Braye est rentré directement au round 2, il était le meilleur Tahitien classé à l’issue du championnat 2016 avec une 50e position WQS. Il peut paraître sous divers aspects comme le meilleur candidat à la relève de Michel Bourez.



Rappelons que dans chaque série, seuls les deux premiers se qualifient pour le tour suivant. C’est l’exploit. Nos deux Tahitiens, qui sont à la fois amis et rivaux depuis le plus jeune âge, se qualifient tous les deux. Mihimana Braye remporte la série avec un total de 14.07 et Mateia Hiquily est 2e avec 13.94. Les deux Tahitiens s’illustrent avec un surf aérien particulièrement efficace. Ils se permettent le luxe de sortir Charly Martin et surtout Joan Duru, classé 4e WQS en 2016 et donc qualifié cette année avec l’élite Top 32 WCT.



Au round 3, Mihimana Braye obtient la 2e place avec 14.10 juste derrière Alex Ribeiro qui totalise 14.43. Il se qualifie donc pour le round 4. Malheureusement pour Mateia Hiquily, il connaît le même sort qu’O’neil Massin, il termine 3e de la série et se fait éliminer pour une différence de 0,11 points face à un Australien.



Mihimana Braye, alors le dernier Tahitien en lice, continue son parcours et s’extrait également du round 4 en terminant 2e de sa série derrière Mitch Crews, 25e WQS en 2016. « Mihiboy » obtient un total de 11.40, cela passe tout juste puisque le 3e de la série totalise 11.20.



Opposé de nouveau au Brésilien Alex Ribeiro, Mihimana Braye totalise 12.67 contre 15.50 pour Ribeiro, dans cette série en format un contre un. C’est donc le Brésilien qui accède aux quarts de finale. Mihimana Braye ne réitère pas l’exploit de Mateia Hiquily de 2015 mais fait un bon parcours. Il termine cet Open d'Australie à la 9e place sur 144, ce qui devrait lui permettre de remonter à la 40 place du classement WQS 2017. Un résultat encourageant pour le reste de la saison, après une saison 2016 ralentie par sa blessure au genoux. SB



Mateia Hiquily a réagi comme un champion « Des fois on gagne, des fois on perd mais de bonnes choses arrivent à ceux qui se donnent du mal et n’abandonnent jamais. Je ne me plaindrais pas au sujet de ce qui s’est passé aujourd’hui, je vais juste travailler encore plus dur. »