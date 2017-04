Surf « Martinique Surf Pro » : Heremoana Luciani aux portes du quatrième tour.

Après sa victoire à la Rangiroa Pro, Heremoana Luciani avait annoncé qu’il reprenait sérieusement la compétition. Il était en Martinique ces dernières semaines et a participé à deux compétitions.



Lors de la première compétition, une des étapes de la Coupe de France, il termine deuxième et s’incline face au Guadeloupéen Gatien Delahaye. Lors de la Martinique Surf Pro, il ne réalise pas le résultat escompté et se fait éliminer au troisième tour où il se place troisième derrière le premier Victor Bernardo et le deuxième, Rafael Teixeira, qui ne le devance que de 0,03 points. Le Tahitien voit donc sa qualification lui passer sous le nez.



La prochaine compétition pour Heremoana sera le Barbados Surf Pro, qui se déroulera dans la ville de Bridgestone du 11 au 16 avril.



