Surf – Focus : Mihimana Braye : « Le WCT c’est possible, il faut y croire »

Parole à Mihimana Braye :



Quelques jours de trêve à Tahiti ?



« Oui mais je ne suis pas en repos du tout, j’ai eu quatre jours de vacances avant le nouvel an mais je suis déjà de retour avec les entraînements chez Kader et au surf. Cette année, it’s on ! »



Tu es le meilleur Tahitien du WQS ?



« Être le meilleur surfeur tahitien dans le WQS c’est super, je suis très content de mon résultat de 2016. Mais cela a été très difficile pour moi, à cause d’une blessure en milieu d’année. J’essaye de revenir au top de ma forme et on peut voir que le travail commence à payer au fil des années, c’est encourageant. L’objectif pour moi est d’être dans les 10 premiers WQS pour rejoindre l’élite WCT. »



Quel bilan fais-tu de cette année ?



« Mon objectif l’année dernière était d’entrer dans le top 100 du WQS car grâce à ça, tu peux accéder aux compétitions « primes ». J’ai atteint cet objectif assez vite donc en milieu de l’année, j’ai quand même tout donné pour tenter de passer dans les dix premiers. »



Quel est ton objectif cette année ?



« Mon objectif cette année c’est clairement de me qualifier pour le WCT (World Championship Tour). Je ne pense qu’à ça, c’est possible donc il faut y croire. »