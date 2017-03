Surf – « Coca Cola Teen Surf Session » : Kauli Vaast, meilleur junior et cadet

Les conditions étaient bonnes pour ce premier rendez-vous de l’année. Les jeunes surfeurs ont pu profiter d’une belle houle de nord et d’un vent de nord est. On ne présente plus Kauli Vaast. Le jeune surfeur originaire de Vairao vient tout juste d’atteindre l’âge de concourir dans la catégorie « cadets », qu’il se surclasse déjà chez les juniors, et ça marche. Kauli a systématiquement réalisé les meilleurs scores de chacune de ses séries, jusqu’à la série finale où il était opposé à Manarii Varuamana, Bobbet Stellio et Sacha Lévy Agami. Ces derniers obtiennent respectivement les 2ème, 3ème et 4ème places. Chez les cadets Kauli fait de même, ce n’était qu’un formalité. Il s’est retrouvé en finale face à Kaianu Amaru, Warren Peckett et Erwan Figuri.



Dans les autres catégories, chez les minimes, c’est Eimeo Czermak qui est passé premier avec une avance importante. Il devance Augustin Monbrion, Haunui David, et Gilbert Teave. Chez les benjamins, Tamahei Temu est premier.



Enfin, chez les filles, Vahine Fierro est la meilleure junior, Mathilde Monbrison la meilleure cadette, Aelan Vaast, la meilleure minime et Soenne Faua la meilleure benjamine.



