Surf – Air Tahiti Rangi Pro : Première victoire en WQS pour Heremoana Luciani

O’neil Massin n’a pas démérité



O’neil Massin a pu donc se hisser jusqu’en demi finale où il a été stoppé par Olamana Eleogram qui a réussi à totaliser 11.50 contre 9.50 pour O’neil. O’neil est actuellement à la 121e place du classement WQS, il est le 3e meilleur Tahitien au classement mondial derrière Michel Bourez ( 6e WCT) et Mihimana Braye 39e WQS. C’est le Hawaiien Kai Mana Henry qui avait remporté la compétition en 2016, c’est donc la première fois qu’un local s’impose depuis que la Rangi pro n’est plus une compétition junior.



Surfeurs, coachs, juges-arbitres WSL et bénévoles de la fédération tahitienne de surf vont se retrouver à Taharu’u pour le Papara Pro, une autre compétition du circuit WSL. Cette fois-ci, le public pourra assister plus facilement aux hostilités puisque la vague déroule en face de la plage publique de Papara.



De nouvelle catégories sont présentes cette année en plus de la compétition open homme, junior homme et femme, il s’agira de la catégorie open femme ainsi que de la catégorie longboard qui ne devrait pas manquer d’attrait. Rendez-vous à Papara du 13 au 18 mars. SB