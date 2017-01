Suppression de la radio AM : État et Pays montent au créneau

L'association de défense des consommateurs Te Tia Ara, a relayé les inquiétudes des locaux dans un communiqué de presse. "L'information des habitants des îles éloignées est une mission de service public. L'association des consommateurs déplore que cette décision ait été prise, à l'échelon national, en totale méconnaissance des réalités du terrain et des nécessités des populations défavorisées de nos archipels" , fustige le président de l'association Makalie Folituu.



Il continue : "Ces décideurs ont-ils pensé à ces gens qui vivent durement et se déplacent en speed boat d'île en île? Ont-ils pensé à nos petits pêcheurs qui prennent la mer, à nos travailleurs qui se rendent dans les secteurs pour cultiver le coprah et qui ont besoin d'être rassurés. Ont-ils pensé à ces populations qu'on veut priver de lien, murer dans le silence. A-t-on oublié où conduit l'isolement? Veut-on recréer des drames comme les bûchers de Faaite? Cette décision est d'autant plus grave que beaucoup de ces habitants ont pour seul moyen de s'informer un petit poste radio sur batteries et cette radio AM. Les autorités ont invité ces habitants à se munir de cette radio pour rester informés, écouter la météo et prendre les mesures nécessaires pour éviter de partir en mer en cas de dépression ou de cyclone et aussi se prémunir, se réfugier en cas de nécessite. C'est criminel de les priver du seul moyen de s'informer. Ce lien est vital. Il en va de la cohésion de notre société et de la sécurité de ces habitants."



Le 6 janvier, Edouard Fritch s'est fendu, à son tour, d'un communiqué. "Le gouvernement partage totalement les inquiétudes de l’association et plus largement des populations des îles éloignées." Plus loin, il y explique avoir saisi la présidence de France Télévisions pour "lui demander de reconsidérer sa décision."



A la fin du communiqué, la présidence précise : "Dans le cadre de la mission de service public qui lui est dévolue, le groupe France Télévisions se doit de prendre en compte les particularités géographiques de la Polynésie française et de maintenir ce vecteur d’information unique et indispensable aux populations isolées."



Fin décembre, le haut-commissaire a lui aussi envoyé un courrier à la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. René Bidal lui fait part de ses inquiétudes quant à l'impact de cette décision sur la sécurité des habitants. Il rappelle à la présidente que, en 2013, le ministre des Outre-Mer et le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale avaient émis un avis défavorable à la suppression de cette bande AM.



Dans un reportage diffusé cette semaine, Polynésie Première a indiqué que "La majeure partie des îles sont couvertes par la bande FM. Il ya 48 émetteurs mais des zones restent non accessibles. Pour pallier cette suppression (des ondes longues), cinq émetteurs FM ont été déployés dans les archipels. La radio peut alors être captée sur la FM."



Les doléances des habitants et des autorités seront-elles entendues?