Suppression de la bande AM : France Télévisions renvoie la balle

"Pour moi qui ne possède pas internet et qui n'a qu'une très mauvaise ligne de téléphone, la radio est un moyen sûr d'avoir des nouvelles du monde, de savoir ce qu'il se passe… C'est aussi une question de sécurité. La bande AM est le seul moyen de communication que nous avons avec le haut-commissariat et Tahiti en cas de cyclone, de grosses tempêtes ou d'orage, comment allons-nous faire maintenant?"

"Nous avons plaidé pour notre cause. Nous demandons à France Télévisions de bien vouloir reconsidérer la situation parce que la géographie de nos îles rend nécessaire de garder la bande AM. Pendant la semaine, les gens vont couper le coprah, vont au secteur et ce sont des endroits qui ne sont couverts que par la bande AM et pas par la bande FM justement. Or, cette bande AM permettait d'avoir un lien avec l'actualité mais aussi avec la météo pour pouvoir revenir au village en cas de tempête ou cyclone. Il y a là un aspect qui touche la sécurité civile et qui est très important"

C'est compliqué, vu de l'Etat, de mettre de l'argent dans les deux réseaux. Il fallait choisir"

"Nous avons eu une séance de travail avec TDF (NDLR : Télédiffusion de France) en fin d'année pour définir les zones où devront être installés les antennes. Nous avons aussi décidé de systèmes de contrôles. Ces installations devraient arriver relativement vite"

"La question aujourd'hui est surtout de savoir comment on gère la situation où il n'y a plus de AM