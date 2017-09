Sup Race – 11 City 2017 : Début difficile pour nos Tahitiens

La course 11 City est une course particulièrement longue (220 km) qui se déroule aux Pays Bas prévue du 13 au 17 septembre. Ce sont 11 villes qui sont reliées à travers le réseau de canaux dense qui existe en Hollande. Steeve Teihotaata avait remporté la course à grand bruit en 2015. En 2016, il terminait 3e derrière les frères Hasulyo qui avaient joué collectif mais cette année Steeve Teihotaata n’a pas pu faire le déplacement.



Cette année, nos Tahitiens sont venus en nombre notamment à travers un Team Mistral conséquent : Rete Ebb, Bruno Tauhiro, Puatea Ellis, Stéphan Lambert, Teiki Conti, avec également Maeva Hargrave. Les conditions ont été particulièrement difficiles lors de cette course extrême. SB



Parole à Stéphan Lambert :



« C’était extrêmement dur. 50 km avec à 90% du vent de face. Avec une eau à 10°, tu tombes et t’es mort ! Tu perds 70% de ton potentiel. C’est ce qui est arrivé à Rete Ebb qui est resté dans le groupe de tête pendant le premier tiers avant de chuter, son corps ne s’en est jamais remis ! Il termine 5e en pro, devant Bruno Tauhiro qui s’est perdu en chemin. Il a été difficile de suivre le parcours et beaucoup se sont perdus. »



« De mon côté, après 4 km dans la mauvaise direction, il a fallu revenir en arrière, résultat 8 km en plus. Les frères Hasulyo ont été impressionnants du début à la fin, finissant avec au moins 2 km d’avance sur tout le monde. Big up à Puatea qui a explosé pas mal d’hommes contre le vent sans jamais se mettre a genoux. Maeva a fini dans les temps quand à Teiki, il se place très bien en master. On a bouclé le parcours en 8H en moyenne. 2e étape, 70 km ! »