Sup – 4e Air France Paddle Festival : La fête du SUP c’est pour le 8 avril

Le Air France Paddle Festival est devenu le moment fort de l’année à Tahiti pour une discipline en plein essor : Le stand up paddle « race ». Plusieurs facteurs différencient cet événement des autres évènements SUP : un prize money attractif global de 3 M xpf, une forte médiatisation et de nombreuses animations destinées à des pratiquants de divers niveaux. Cet événement est proposé par la société privée 4 Events Pacific en partenariat avec le club de surf Tura’i Mataare.



L’événement devrait avoir une bonne portée internationale, il sera retransmis en direct Web et TV par Tntv. Les liens pour suivre le direct seront proposés également par 4 des plus grosses plates-formes web spécialisées dans la discipline : Sup Racer, le n°1 mondial basé en Australie, Sup Connect basé en Californie, Total Sup basé en Espagne et Stand Up Journal basé sur la côte est des Etats Unis.



On rappelle que le SUP est une discipline rattachée localement à la fédération tahitienne de surf, même si elle une discipline d’endurance. On pourrait s’étonner que la manifestation ne soit pas inscrite dans la liste des grands évènements du Pays. Selon l’organisateur Jérôme Loisel « Il est difficile de connaître un budget de fonctionnement six mois en avance, j’ai bouclé mon budget il y a un mois. Je ne demande pas forcément de subvention mais j’aurais aimé que l’événement soit dans la liste. »



L’organisateur a pu obtenir le soutien de la Maire de Punaauia pour le reste ce sont des partenaires tels que Air France, la Banque Socredo, Vini, Pétropol, la CPS, Tntv, le Tahiti Tourisme et bien d’autres. Le festival débutera vers 8H00 et se terminera en fin d’après midi vers 16H-17H. La course Elite débutera sur le site du Festival et pourra partir dans un sens comme dans l’autre en fonction du vent.