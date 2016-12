Suivez le parcours du père Noël en direct

PÔLE NORD, le 22 décembre 2016. Il est possible de suivre le père Noël en direct grâce à Internet. Un bon moyen pour patienter jusqu'à l'ouverture des cadeaux.Le périple mondial et virtuel du père Noël est suivi pas à pas ce samedi par l'armée américaine et le géant d'internet Google détaillant en temps réel le parcours du mythique personnage et son traîneau rempli de cadeaux. Le site santatracker.google.com , qui fonctionne chaque année depuis 11 ans, recense aussi en direct le nombre de cadeaux distribués sur le chemin.Les enfants peuvent ainsi réviser leur géographie sur une carte animée, apprendre les traditions de Noël de chaque pays, ou faire un jeu de mémoire.