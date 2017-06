Suivez le Live Web sur TNTV, Tahiti Infos, Radio 1 et dans le Pacifique

Une ouverture vers le Pacifique



Lors du Festival International du Film Océanien (FIFO), TNTV et le Comité Organisateur des 1ers championnats du Monde de Va’a marathon, ont annoncé la gratuité du signal de retransmission pour les TV du Pacifique.

Plusieurs pays ont confirmés qu’ils reprendraient le signal : la Nouvelle-Zélande (TVNZ), la Nouvelle-Calédonie (NCTV), Samoa, Cook Islands ainsi que la chaîne France Ô.

Certaines chaînes, feront même le déplacement pour couvrir l’évènement sous d’autres angles. TVNZ, première chaîne de Nouvelle Zélande, en profitera pour venir tourner un épisode de son émission connue Fresh TV (200 000 téléspectateurs). Ce n’est d’ailleurs pas une première à Tahiti pour Fresh TV TVNZ, puisqu’ils étaient présents l’année dernière afin de faire découvrir le Heiva à la population Néo-Zélandaise.

Mata o te Rapa Nui TV prévoit de faire un reportage sur le déplacement de la délégation de l’île de Pâques.

Le COL continue de développer son réseau, et est récemment rentré en contact avec d’autres pays voisins comme Hawaii, l’Australie ou encore Tonga.



Vers de nouveaux horizons



D’autres pays du monde s’intéressent également à l’évènement. On connait l’engouement des japonais pour le Ori Tahiti. Kenji Kinoshita, photographe, semble convaincu de l’intérêt de ses compatriotes pour le va’a, et viendra couvrir l’évènement pour l’un des plus grands magazines sportifs du pays « Tarzan magazine ».

L’évènement s’invitera également dans les télévisions de la métropole et des DOM-TOM via France Ô.

Un partenariat entre TNTV et l’opérateur Free, permettra à la chaîne locale d’être présente sur les box de l’opérateur. A savoir que Free compte près de 6 millions et demi d’abonnés.

L’Argentine et son site web de live streaming TyC Sports Play (120.000 téléspectateurs) diffuseront également les courses accompagnées de commentaires espagnols grâce à Silvana Carsetti qui fera le déplacement et concourra au Te Aito. Pour rappel 6 pays hispanophones sont engagés cette année.