Suivez le 1er tour des Présidentielles sur Polynésie 1ère dès 8:00 dimanche

PAPEETE, le 212 avril 2017- Dans le cadre des résultats du 1er tour des élections présidentielles, Polynésie 1ère se mobilise et propose un dispositif exceptionnel en Télé, radio et Internet.Les 22 et 23 avril se tiendra le 1er Tour de l’élection Présidentielle. Polynésie 1ère sera partout pour vous ! A Tahiti comme dans les archipels, Polynésie 1ère met un important dispositif en place en Télé, en Radio et sur Internet.204 069 électeurs sont appelés aux urnes pour élire le nouveau Président de la République. Pour ce rendez-vous électoral, Polynésie 1ère déploie toutes ses équipes pour vous apporter l’information la plus large et la plus complète sur cette Présidentielle 2017. Les trois antennes de 1ère vous relaterons en direct l'ambiance du vote et les réactions des électeurs. Ici en Polynésie, les bureaux de votes seront ouverts le samedi 22 avril de 8 heures à 19 heures.En complète synergie la Télé, la Radio et Internet vous proposeront toute la journée des éditions spéciales en langue tahitienne et en langue française.Dès 6h30, en Radio retrouvez les premières informations de la journée avant l’ouverture des bureaux de vote. À 8h, 10h, 16h et 17h30, Axelle Mesinelle et Serge Tau feront le point sur les taux de participation par communes, l’ambiance du vote et les réactions de la population.A midi, la Télé prendra le relai avec une édition spéciale que vous pourrez suivre en radio et sur internet. Natacha Szilagyi et Thomas Teriiteporouarai feront le point sur le taux de participation à la mi-journée sur l’ensemble des archipels avec nos correspondants et journalistes sur le terrain. Vous les retrouverez à 18h30 pour le Vea et à 19h00 pour le JT, pour un dernier tour des bureaux de vote.Toutes ces pages d’information, Radio et Télé seront diffusées en Facebook live et en streaming sur le site internet de Polynésie 1ère www.polynesie1ere.fr De plus, que ce soit sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux, les journalistes et correspondants partageront les ambiances du vote, les taux de participation tout au long de la journée, avec photos et vidéos à l’appui. Vous pourrez liker, partager et commenter.Dimanche à partir de 7h45, Polynésie 1ère propose toute la matinée, une édition spéciale qui s’articulera autour des plateaux télé et radio. En télé, Lucile Guichet accueillera plusieurs spécialistes pour analyser les premiers résultats du scrutin, tandis que sur le plateau Radio (filmée) Maruki Dury et Gilles Tautu mèneront les débats avec les principaux soutiens politiques des candidats. Des plateaux interactifs puisque les invités de la radio et ceux de la télé pourront s’interroger mutuellement et réagir aux propos des uns et des autres.Durant 4 heures, les téléspectateurs, auditeurs et internautes seront informés sur les résultats locaux et nationaux avec la soirée électorale de France 2 qui viendra enrichir cette édition spéciale.Tous ces échanges seront bien sûr relayés sur le site internet et en Facebook live.