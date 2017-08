Suisse : un Chinois a payé 9.999 CHF pour un verre de whisky

Genève, Suisse | AFP | mercredi 02/08/2017 - Un Chinois, de passage à Saint-Moritz, une station de sports d'hiver ultra-chic du nord de la Suisse, a déboursé 9.999 CHF (8.733 euros) pour déguster un verre de whisky, un Macallan millésimé 1878, a rapporté mercredi le site 20minuten.ch.

Interrogé, l'hôtel a confirmé l'information et indiqué que le Chinois, amateur de whisky, était venu au bar de l'hôtel, inscrit dans le Guinness Book des records pour sa collection sans équivalent de whiskies.

Le bar du Waldhaus Hotel propose quelque 2.500 sortes de whiskies, dont les prix varient entre 7 CHF et 9.999 CHF pour une dose de 2 centilitres.

Le Maccalan est connu comme étant le whisky préféré de James Bond, et la bouteille, qui reposait dans la cave de l'hôtel, a été débouchonnée exprès pour ce client amateur.

Ce whisky a été conservé 27 ans en fût et mis en bouteille en 1905.

Le client a apparemment été satisfait de sa dégustation. Selon la direction de l'hôtel, il n'aurait jamais pensé qu'un whisky aussi âgé soit aussi bon qu'un Macallan plus récent.

Par curiosité, le patron de l'hôtel a dégusté une goutte de ce whisky. "Au nez, il a la senteur d'un vieux cognac, avec des notes de Porto, il fond sur la langue, avant de dégager les notes sucrées laissées par le fût", a déclaré Sandro Bernasconi, le patron de l'hôtel, à 20.minuten.ch.

La valeur de la bouteille, avant qu'elle ne soit ouverte, était estimée à 50.000 CHF (43.670 euros).

"Le fait que nous ayons ouvert la bouteille ne signifie pas pour autant que nous avons perdu de l'argent", a indiqué le patron de l'hôtel, qui espère encore servir 3 à 5 verres pour entrer dans ses frais.

Une fois ouverte, la bouteille de whisky perd de sa qualité, en raison de l'oxygénation, et par conséquent de sa valeur. La durée de conservation d'une bouteille ouverte varie entre 5 et 10 ans.