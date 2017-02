Stand Up Paddle « Championnat de Tahiti » : Poenaiki Raioha maître incontesté

Au troisième tour, le surfeur a réalisé son meilleur score (16,40 points) face à Audibert Tama et Jean Pierre Wong. En finale, il s’est retrouvé face à Heimanu Mataoa qui, lui, termine deuxième, à Natua Teriitahi qui lui se place troisième et à Teiki Conti. Il s’est octroyé le score de 15,17 points à coup de rollers et de cut-backs dévastateurs. Il a même eu le temps de tenter quelques air reverses.



Chez les longboardeurs Kahuna (âgés entre 45 et 50 ans), Jean Pierre Wong s’est adjugé la première place avec la note de 9,37. Il est suivi de l’infatigable Teiki Conti de Marc Hoffmann et de Viri Teiva.



