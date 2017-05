Squash – World Master Games : Tahiti, championne du monde par équipe

Lors de la 9e édition des World Masters Games qui se sont déroulés à Auckland fin avril, une délégation polynésienne concourait en squash. En simple, Beatrice Villa et Philippe Rougier ont ramené respectivement de belles médailles d’argent et de bronze au Fenua. Hervé Roignant et Rebecca Morelle obtiennent la médaille d’or de leur catégorie par équipe.



Tahiti est ainsi sacrée championne du monde par équipe de squash aux World Masters Games. Pour rappel, c’est une compétition réunissant les meilleurs athlètes mondiaux âgés de plus de 35 ans. TM / Sport Tahiti