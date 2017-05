Sports Traditionnels – Championnat de Polynésie : Une pierre de 175 kg pour « Géant »

Parole à Enoch Laughlin



Satisfait de ce nouveau site ?



« L’endroit convient bien, il y a du monde. Notre objectif, c’est de venir vers la presqu’île car nous avons quelques athlètes qui sont là. On fait souvent nos manifestations sur Punaauia, donc une fois l’année on vient vers eux. La prochaine et dernière journée de championnat aura lieu le 10 juin à Vaiparaoa, le terrain annexe au Musée de Tahiti et ses îles. »



« On parle de Tahiti mais les îles se préparent activement pour le grand rassemblement qu’est le Heiva Tuaro Maohi. Parmi nos licenciés, sur Tahiti nous avons 12 associations et 16 dans les îles. Les îles sont vraiment là. Les Tuamotu ont fait un carton plein en lancer de javelot, le coprah c’est à Taha’a et à Raiatea et les courses de porteurs de fruits, le lever de pierre pour les Australes, chaque île à sa spécificité. »



« La grande nouveauté cette année, ce sera le premier championnat du monde de grimper au cocotier prévu le 14 et 15 juillet prochain prévu dans le cadre du Heiva. Pas mal de pays du Pacifique vont répondre présent. Hawai’i, les Samoa, Kiribati, Cook Islands, Fidji et on attends la confirmation de deux autres pays. L’idée était de remettre en activité cette épreuve qui a tendance à stagner. »