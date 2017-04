Sport scolaire : Raphaël Armour-Lazzari champion de France de Bike and Run

C’est avec le Mont Saint-Michel en décor de fond que Raphaël Armour-Lazzari est devenu champion de France scolaire de bike and run ce jeudi 23 Mars. Discipline assez neuve, elle consiste à alterner course à pied et VTT par équipe de 2.



Pour ces championnats de France, le titre était attribué après une course en relais par équipe composée d’un binôme de garçons et d’un binôme de jeunes filles. Le triathlète du VCT et d’ATN a survolé l’épreuve en imposant, avec ses comparses de la section triathlon du Lycée Michelet de Vanves, un rythme très élevé dès le premier relais. Ils n’ont jamais quitté la tête de l’épreuve sur un parcours très roulant.



Raphaël ne néglige pas les épreuves du sport scolaire. Elles permettent en début de saison de mesurer les progrès effectués durant la période d’entraînement. Au lycée, elles permettent aussi d’acquérir des points supplémentaires pour le bac.



Rédigé par Sportstahiti.com le Dimanche 2 Avril 2017 à 20:57 | Lu 70 fois

