Sport automobile – Slalom Varta : Le couple Jeffrey-Laetitia mène la danse

Parole à Jeffrey Faaio :



Content de la journée ?



« Les conditions sont bien, il y a plein de concurrents, c’est super pour un début de saison. La concurrence a été rude. J’ai été pénalisé car ma femme a cassé sa voiture ce matin, on a été obligés de partager la mienne et de basculer les sièges à chaque fois. J’ai été vice-champion de slalom en 2016, ma femme a été championne de Polynésie l’année dernière. »



Qu’est ce qui te plaît dans ce sport ?



« C’est une manière pour nous de déstresser, on gère un garage mécanique-remorquage. Avec la pression du travail, on a pas le temps de se diversifier alors on se défoule come ça, en toute sécurité. Je remercie l’Asat de nous mettre à disposition ces sites. On bien encadrés avec les secouristes. Je remercie ma famille pour le soutien et merci à Tahiti Infos. »



Parole à Laetitia Simeton



Qu’est ce qui t’a poussé à faire ce sport ?



« Depuis que Jeffrey a commencé, cela a toujours été mon rêve de piloter. J’aime ça. Je débute ma troisième année de championnat. On ne s’entraine pas, on vient directement sur le circuit. C’est sûr que sur la route on ne roule pas comme ça même si on est tentés de le faire, donc on est bien contents d’avoir ce genre de circuit à disposition. C’est important de respecter les règles. J’aime la vitesse, l’adrénaline. »



Ce n’est pas trop difficile ?



« Il faut aussi être concentré, cela m’arrive de me tromper de parcours. Par contre les préparations ce n’est pas trop mon fort. Je suis habituée à être dans un milieu plutôt masculin au garage, cela ne me dérange pas. La course automobile est un loisir comme un autre. Merci à mes amis qui sont venus me supporter. »