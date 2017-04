"Spiderman" tisse sa toile en Colombie, dans le ciel de Bogota

Bogota, Colombie | AFP | mardi 25/04/2017 - "Spiderman" a abandonné les tours de New York pour le ciel de Bogota, où il captive l'attention des automobilistes à un carrefour de la capitale colombienne.



Mais sous le légendaire costume rouge et bleu, ce n'est pas Peter Parker, le photographe qui se cache derrière la masque de l'"Homme araignée", mais Jahn Freddy Duque, un acrobate de 26 ans qui gagne ainsi sa vie.

"Les gens sont très surpris. Certains croient halluciner. Cela me plaît de les faire sourire", raconte à l'AFP ce jeune homme originaire de Medellin, la deuxième ville du pays.



Jahn Freddy Duque tend une toile blanche longue de 26 mètres - sa "toile d'araignée" - sur un pont franchissant la 100e avenue, l'un des grands axes de Bogota. Puis il se balance d'un côté à l'autre et s'accroche de ci, de là avec l'habilité d'un singe, plaçant ses doigts de façon à donner l'illusion de lancer des fils depuis la paume de ses mains.

Les enfants sont ébahis et certains lui demandent même s'il est vraiment le super héros créé en 1962 par Stan Lee et Steve Ditko. Les adultes le remercient eux aussi de les divertir pendant qu'ils patientent au feu rouge.

Certains vont jusqu'à prendre quelques minutes pour se prendre en photo avec "Spiderman" la tête en bas. "Je m'amuse vraiment! J'adore!", assure l'acrobate à la gaieté contagieuse, qui n'apparaît pas chaque jour, mais parvient à récolter l'équivalent de dix dollars de l'heure en moyenne.

"Les gens regardent ce que je fais et en oublient d'acheter des choses aux vendeurs ambulants", ajoute le jeune homme, formé aux arts du cirque depuis l'âge de 17 ans et qui s'est converti en "Spiderman" il y a trois ans.

Parfois la police intervient et empêche l'"Homme araignée" de se livrer à ses acrobaties, faute d'autorisation officielle.