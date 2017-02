Spectaculaire! Teahupoo en 360° avec le surfer Michel Bourez!

TEAHUPOO, le 8 février 2017. En Aout 2016, le photographe Tim McKenna et la société TahitiFlyshoot basé à Tahiti ont travaillé avec la WSL et Digital Domain , les leaders mondiaux des films en 360° réalité virtuelle pour réaliser des clips sur la Polynésie Française. La dernière postée hier par la WSL nous fait découvrir le spot de Teahupoo vu du ciel avec le surfer Michel Bourez.La World Surf League a publié ce mercredi une vidéo qui montre les dessous de la mythique vague de Teahupo'o. Cette vidéo est bluffante. Filmée à 360 degrés, vous pouvez en plus faire bouger l'image sous tous les angles.Page Facebook Worldsurfleague: https://www.facebook.com/WSL/?hc_ref=NEWSFEED