Sophia Toofa, itinéraire d'une agricultrice bio

Dans la baie d'Opunohu, sa tante Maima et son oncle Hubert tiennent une exploitation agricole. Lui, agriculteur conventionné, est dans le métier depuis plus de 30 ans. Ils proposent à leur nièce de gérer l'exploitation pendant leur absence. "Quelques années plus tard, j'ai demandé à avoir une petite parcelle à gérer. Le SDR (Service du développement rural) est venu nous voir pour que l'on devienne ferme-pilote dans un programme d'agriculture biologique. Nous avons créé l'association Mou'a roa heaven bio. Depuis, nous nous efforçons de faire du bio." C'est ainsi qu'une autre histoire commence pour cette femme active et débordante d'idées.



La famille délaisse les pesticides, insecticides et autres substances chimiques dans son exploitation. "Mon oncle a travaillé pendant 30 ans comme agriculteur conventionné et aujourd'hui, il est très malade. Pour lui, produire une alimentation saine et équilibrée, c'est une évidence. C'est pour cette raison que nous avons choisi le bio. Mais au départ, les gens nous prenaient pour des fous! Pour moi, ce n'est ni plus ni moins un retour à la manière dont nos aïeux cultivaient la terre… " explique l'agricultrice, son visage éclairé par un sourire.



Quand elle était jeune, Sophia Toofa passait des après-midis auprès de son arrière-grand-père, originaire de Raiatea. Il cultivait la terre et ne mangeait que ce qui sortait de son fa'a'apu. "Il n'a jamais mangé de produits en boîte! Il a vécu jusqu'à 118 ans. C'est pour cela que je crois dans le bio. Mon père aussi, d'ailleurs, après lui, cultivait ses propres légumes."



Engagée dans la démarche avec toute sa famille, elle est encore dans l'attente de la garantie bio, délivrée par le SDR. Sophia Toofa voit tout de même ses efforts récompensés. La quinquagénaire vient de recevoir un prix de l'Adie, organisme de microcrédit qui la soutient, dans la catégorie développement durable du concours Créadie 2016. "On m'a appelé la veille de Noël pour m'annoncer que j'avais gagné! C'était un très beau cadeau. Je suis très contente. Ces 120 000 francs vont nous permettre d'améliorer le système d'irrigation."



Toujours à la recherche du meilleur pour sa terre, elle picore des idées dans les livres et sur Internet. L'agricultrice espère que l'année 2017 sera synonyme de réussite. Après quelques mois difficiles, où le rendement a été gâché par la pluie, elle a pour objectif de fournir une centaine de paniers bios à ses clients, qui, à l'heure actuelle, n'en reçoivent qu'une trentaine. "J'espère aussi pourvoir augmenter le nombre de serres, avoir un poulailler mobile et peut-être acquérir un tracteur."



Derrière ses fines lunettes, les yeux marron de Sophia Toofa s'illuminent à l'énoncé de ces projets. Son visage s'adoucit. Elle jette un coup d'œil à sa montre. Son rendez-vous avec sa conseillère du Sefi approche. D'un pas décidé, elle s'engage vers la sortie de la gare maritime. A la question de la retraite, elle esquisse un sourire et répond : "Je ne peux pas m'arrêter de travailler. Il faut que je bouge. Je sens parfois mon corps qui fatigue mais c'est supportable. Dans l'agriculture, nous n'avons pas de week-end, c'est interdit d'être malade et nous n'avons pas de vacances! Je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre… J'ai encore beaucoup à apprendre!"