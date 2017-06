Sondage Tahiti Infos: selon vous, qui sera la Miss tahiti 2017?

À ce jour, vous êtes plus de 1 400 à avoir voté pour votre ou vos candidates préférées sur le site Internet de Tahiti Infos . A ce jour, c’est la belle Tehani blanc qui arrive en tête de notre sondage Miss Tahiti (28,3 %). Leslie Timau, Marquises 2017, est deuxième (22,18 %), Tuehu Brothers, Miss Arue 2017, troisième (15,58) et Turouru Temorere arrive en quatrième position (9,18 %). Mais bien sûr, rien n'est joué, tout peut encore changer, et ce sondage ne donne qu'une tendance de l'avis des internautes...La soirée de gala du 10 juin peut encore tout faire basculer et surtout, c'est le 24 juin que se jouera l'élection officielle...en attendant, pour soutenir votre candidate préférée, venez voter pour elle sur le site www.tahiti-infos.com Pour vous aider à choisir, Tahiti Infos vous propose, dès demain et jusqu’à l’élection, le portrait de chaque candidate.Ils seront publiés dans notre édition papier aux dates suivantes :Mareva Domby : jeudi 1er juinHina Natua : vendredi 2 juinHinatea Blais : mardi 6 juinTuehu Brothers : mercredi 7 juinKalani Salmon : vendredi 9 juinTurouru Temorere : mardi 13 juinHerenui Denouel : jeudi 15 juinLeslie Timau : vendredi 16 juinTehani Blanc : mardi 20 juinHania Dinard : mercredi 21 juinContinuez à voter !