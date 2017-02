Solidarité : les dons remis à Air Tahiti Nui vendredi

PARIS, le 13 février 2017. Les dons au profit des sinistrés des intempéries des 21 et 22 janvier seront remis à Air Tahiti Nui ce vendredi 17 février.



Des bénévoles se sont rendus ce lundi dans les locaux de la Délégation de la Polynésie française pour trier, peser et emballer les dons qui ont faits pour les sinistrés. Les vêtements, jouets... seront remis à Air Tahiti Nui vendredi qui les acheminera jusqu'au fenua.



Ce mardi, quelques heures, avant le concert de solidarité de solidarité organisé à Paris, de nouveaux dons sont attendus. Pas moins de vingt palettes et cent cartons viendront de Toulon et de Castres.