Solidarité: Laurence et ses trois enfants de retour au fenua

PAPEETE, le 20 septembre 2017-Le 12 septembre dernier, la rédaction de Tahiti Infos était alertée par un collectif sur les conditions difficiles d'une famille polynésienne, bloquée à Paris et ne disposant pas des moyens nécessaires pour payer ses billets d'avion. Prise en charge par une association, il ne lui restait plus que 3 nuits avant de devoir quitter l'hôtel dans lequel elle se trouvait. Grâce à l'intervention de la délégation polynésienne à Paris, la compagnie Air Tahiti Nui avait accordé une réduction importante sur le prix des billets d'avion. Restait à trouver 3000 euros pour solder l'achat des billets. Un cagnotte a été créée par le COLLECTIF POLYNESIE et FRANCE " TIARE TAHITI 'AUTE 'UTE'UTE " présidé par Marc Herehia Ravera. Une somme de 1500 euros avait alors été réunie.C'est un collectif local qui a alerté notre rédaction nous demandant de relayer l'info . Dès lors, la cagnotte a pris un essor fulgurant et en très peu de temps la somme de 4 525 euros a été réunie ce qui a permis à Laurence et ses enfants d'embarquer le soir même pour rejoindre le fenua.Un bel élan de solidarité qui mérite d'être salué et offre à cette famille de belles perspectives de reconstruction. . Reste à souhaiter à Laurence et ses enfants un bon retour au fenua. Un grand merci à tous!