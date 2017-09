Solidarité Irma : appel aux dons du Medef Polynésie française

PAPEETE, le 13 septembre 2017 - Les fonds seront reversés en toute transparence et en globalité pour cette cause et au plus tard le 22 septembre.



Suite au récent passage de l’ouragan Irma aux Antilles françaises, les entreprises du Medef Polynésie française ont été sollicitées par le président Olivier Kressmann pour exprimer leur solidarité et venir en soutien aux autorités, aux entreprises et à la population des îles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de la Guadeloupe. D’une intensité sans précédent, cet ouragan de catégorie 5, le plus puissant de l’histoire enregistré par Météo France, a causé d’importants dégâts matériels et la mort de plusieurs personnes, selon un premier bilan provisoire.



En toute transparence



Pour contribuer à reconstruire ces territoires durement éprouvés, toute personne désireuse de s’associer à l'initiative du Medef Polynésie française peut verser sa participation sur le compte Medef PF en précisant en objet de du virement : "Medef Solidarité Irma". Cette action intervient en liaison avec le Medef national et la Fédération des Entreprises d’Outre-mer à Paris (Fedom) dont le Medef PF est membre. Les fonds seront reversés en toute transparence et en globalité pour cette cause et au plus tard le 22 septembre.