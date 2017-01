Sofia Vergara se repose au fenua

PAPEETE, le 4 janvier 2017. L'actrice américano-colombienne Sofia Vergara, héroïne de la série télévisée «Modern Family», est venue passer les fêtes de fin d'année en Polynésie française.



On a notamment pu apercevoir la pulpeuse actrice au Four Seasons de Bora Bora mais aussi au Taha'a Island Resort and Spa.



L'actrice a partagé des photos de son séjour sur son compte Instagram, qui compte pas moins de 1,2 million d'abonnés.



Celle qui a été classée à la 57e place dans le classement des «100 femmes les plus puissantes du monde», par le magazine Forbes est venue avec son fiancé l'acteur Joe Manganiello fin 2014, et son fils Manolo, qui s'est lancé récemment dans le mannequinat.