Smartphones : Google devrait dévoiler son Pixel 2 le 4 octobre

San Francisco, Etats-Unis | AFP | jeudi 14/09/2017 - Google a annoncé jeudi un "événement" le 4 octobre au cours duquel le géant technologique américain devrait dévoiler la deuxième génération de son smartphone Pixel, concurrent direct des nouveaux iPhone dévoilés par Apple mardi et de la gamme Galaxy de Samsung.

Les groupes technologiques ont l'habitude de cultiver le secret et de ne pas indiquer le contenu des présentations pour lesquelles ils envoient des invitations.

Le premier Pixel, dévoilé le 4 octobre 2016, n'a été lancé que sur très peu de marchés en dehors des Etats-Unis. Il était le premier smartphone entièrement construit par Google. Son système d'exploitation mobile, Android, équipe en revanche la plupart des mobiles en circulation.

Apple a dévoilé mardi trois nouveaux modèles d'iPhone : le 8, le 8 Plus et le modèle de luxe anniversaire, l'iPhoneX, qui démarre à 999 dollars aux Etats-Unis.

Le numéro un mondial des smartphones, le sud-coréen Samsung, a quant à lui lancé au printemps le Galaxy S8, puis un modèle plus grand, le Note 8, fin août.