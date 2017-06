Six mois ferme pour avoir frappé sa fille de trois ans

PAPEETE, le 15 juin 2017 - Le tribunal correctionnel de Papeete a condamné un père violent à six mois de prison ferme pour avoir rossé violemment sa fille de trois ans.



En janvier 2017,la direction d'une école a remarqué des traces de coups sur une petites de trois ans. Ils ont décidé d'alerter les affaires sociales qui ont saisi le parquet pour faits de violence sur une enfant. Hier, le père de la petite comparaissait pour avoir violemment frappé son bébé. Il explique son geste : il ne voulait pas que la mère de l'enfant, son ex-compagne, lui reproche de ne pas prendre soin de sa fille.



Tout commence parce que la petite mettait des objets qui traînaient par terre dans sa bouche. Le père, qui a le bras gauche dans le plâtre, se met en colère et corrige la petite. Cependant, il frappe fort, tellement fort, qu'il réveille une douleur à son bras gauche. Il s'énerve davantage et frappe encore plus fort. Il se rend compte que son geste était déplacé et le regrette. Néanmoins, l'homme étant déjà connu pour des faits de violence, le parquet requiert huit mois de prison ferme à son encontre. Le Tribunal correctionnel le condamne à six mois de prison ferme