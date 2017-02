Six jeunes de Moorea ont terminé avec brio leur formation d'accompagnement vers l'emploi

MOOREA, le 23/02/2017 - La première édition de la formation d’accompagnement vers l’emploi, mise en place l'année dernière par la commune de Moorea-Maiao, s’est terminée mercredi. Six jeunes demandeurs d’emploi de l’île sœur ont donc reçu leur attestation de fin de formation. Ces jeunes pourront désormais prendre contact auprès des différentes entreprises en vue de décrocher un emploi.



Des jeunes originaires de différents quartiers prioritaires de l’île sœur ont reçu mercredi dernier, dans les locaux de la mairie de Moorea, leur attestation de fin de formation d’accompagnement vers l’emploi.



Cette formation, mise en place par la municipalité en partenariat avec le contrat de ville, a débuté en octobre dernier. Elle a permis à des jeunes demandeurs d’emploi de reprendre confiance en eux, et de leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils trouvent un emploi.



Lors de la première partie de la formation, les stagiaires ont appris à connaître et à exploiter leurs qualités en vue de les valoriser pendant les procédures d’embauche. Dans une deuxième partie, ces jeunes demandeurs d’emploi ont pu se familiariser, à travers différents ateliers, sur les techniques de recherche d’emploi, telles que la rédaction d’un CV ou l'entretien d’embauche.



Alors qu’on comptait une vingtaine de personnes inscrites en début de formation, six d’entre eux ont pu décrocher leur attestation alors que trois autres ont réussi à décrocher un emploi en cours de route.



" Au départ, j’étais timide. Maintenant, j'ai confiance en moi ", explique Manutea Tevero, un des stagiaires.



" Si j’avais suivi cette formation à l’école, ça m’aurait rendu un grand service. Maintenant, je veux réaliser mes ambitions professionnelles. Je veux découvrir de nouvelles choses ", explique Likaou Raihaunui, une autre stagiaire.



Pour les trois prochains mois, ces jeunes seront suivis et accompagnés dans leur démarche de recherche d’emploi auprès des entreprises, par leurs formateurs.