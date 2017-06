Six écoles de Polynésie française reçoivent le label Aire Marine Educative 2017-2018

PAPEETE, le 20 juin 2017 - Nicole Sanquer, la ministre de l'éducation a présidé, mercredi dernier, le Comité de pilotage multi partenarial, chargé de valider l’attribution et le renouvellement du label Aire Marine Educative aux écoles candidates pour l’année 2017-2018. Pour l'année scolaire 2017-2018 ce sont six écoles qui ont reçu le label Aire Marine Educative.



La ministre de l’Education, de l’Enseignement, de la Jeunesse et des Sports, Nicole Sanquer-Fareata, accompagnée de représentants des ministères de l’Environnement et du Tourisme, a présidé, mercredi dernier, le Comité de pilotage multi partenarial, chargé de valider l’attribution et le renouvellement du label Aire Marine Educative aux écoles candidates pour l’année 2017-2018.



Six établissements du premier degré de Polynésie française ont présenté un dossier rassemblant leur déclaration d’intention de gérer un espace marin, littoral, sécurisant pour les élèves à proximité de l’école. Ils devaient justifier d’un accord favorable de la commune d’appartenance.



Les élèves ont signé une charte de gestion de leur aire marine éducative et créé leur conseil de la mer. Des activités en lien avec les programmes d’éducation à l’environnement et au développement durable ont été menées tout au long de l’année. Avec un zonage, des projets de gestion, un organe scolaire de gestion, les élèves sont parés à devenir de véritables futurs gestionnaires de leurs espaces marins.



La présence d’un référent culturel issu du monde associatif accompagne l’enseignant dans la transmission des savoirs et savoir-faire ancestraux et les sorties pédagogiques. Cette plus-value indéniable est basée sur l’expérience des îles Marquises, à l’origine du concept.



Ainsi, les représentants des écoles élémentaires et primaires de Fareroi (Mahina), 2+2=4 (Punaauia), Patoa (Nuku Hiva), Hakahau (Ua Pou) ont reçu des mains de Thierry Delmas, de la Direction Générale de l'Education et des Enseignement (DGEE), et de la cheffe de l’antenne de l’Agence française pour la Biodiversité, Pascale Salaün, leur drapeau et leur diplôme attestant de l’obtention du label.



Une remise officielle des signes de ce label aux élèves des deux Instituts d’insertion médico-éducatifs (IIME) de Pirae et Taravao est prévue ultérieurement avec la ministre.



Le Comité en a profité pour reconduire, au titre de l’année2017-2018, le label attribué aux écoles marquisiennes depuis 2014. Il s’agit de Vaitahu à Tahuata, Omoa à Fatu Hiva, Atuona à Hiva Oa, Hane à Ua Huka et Hatiheu à Nuku Hiva.



Les perspectives pour la prochaine année scolaire sont nombreuses. Le congrès mondial des aires marines protégées à Serena au Chili en septembre en sera un des moments forts. L’appel à candidatures pour 2018-2019 est lancé. Déjà, plusieurs écoles, soutenues par leur commune, se sont portées candidates.