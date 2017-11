Six ans de prison ferme pour avoir frappé une septuagénaire lors d’un cambriolage

Ce soir-là, un individu de 28 ans s’était introduit dans la maison de sa voisine septuagénaire en fracturant la porte avec des ciseaux. Alors qu’il fouillait dans la chambre de la vieille dame, cette dernière s’était réveillée. L’homme s’était alors mis à la frapper après avoir fortement serré son cou. La victime s’étant évanouie, le prévenu avait ensuite pris la fuite avant de se faire arrêter trois jours plus tard. Le maigre butin de ce vol, 19 000 Fcfp trouvés sous l’oreiller de la grand-mère, avaient été dépensés pour acheter de la bière et du paka.



Lors de l’audience cet après-midi, le prévenu, marié et père d’un petit garçon, s’est montré peu bavard. L’homme, dont le casier comporte 6 condamnations dont 3 pour des faits similaires, avait expliqué aux enquêteurs : « je savais qu’elle avait de l’argent. Je la voyais rentrer tous les jours avec des sacs de courses. Ce soir-là, j’étais ivre. Je regrette, ce que j’ai fait est impardonnable. »



La victime, une veuve vivant seule à Pirae, a souhaité exprimer son traumatisme: « il est venu pour m’assassiner, vous vous rendez compte.. . Comment une femme de mon âge peut-elle lutter contre un jeune de sa génération ? » Les examens médicaux pratiqués sur la vieille dame après son agression avaient révélé de « sérieuses lésions encéphaliques ." Elle avait été hospitalisée une semaine. Au regard de son âge, la victime a été qualifié de « miraculée » par son avocat.



Le procureur de la République, a évoqué des « f aits dramatiques. Tout cela pour un butin dérisoire, tout cela pour acheter de l’alcool et du paka. » Il a requis 7 ans de prison dont un an avec sursis mise à l’épreuve de 5 ans, interdiction d’approcher la victime ou son domicile. Le tribunal a suivi le représentant du ministère public. Le prévenu a également écopé d’une obligation de soins.